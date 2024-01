KG „Rot-Weiss“ feierte besondere Proklamation: Malberger Narren bringen Karnevalsfieber

Ausnahmezustand in Malberg. Seit der Proklamation am Samstag regieren Prinzessin Sabine I (Brühl) und Prinz Thomas III (Schardt) die Narrenschar der KG „Rot-Weiss“ Malberg. Begleitet von einem großen Hofstaat (Ehrenpräsident Helmut Weber, Sandra Müller, Jana Schmidt, Ulrike Längricht, Nadine Kempkes und Ann-Christin Brühl) zeigte sich das Prinzenpaar im Karnevalsfieber und heizte die Stimmung an.