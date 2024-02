KG Altenkirchen: Närrisches Urgestein Karlheinz Fels gibt den Staffelstab des Zugleiters ab

Am Karnevalsonntag ist es so weit, dann wird Karlheinz Fels den Staffelstab des Zugleiters der Karnevalsgesellschaft (KG) Altenkirchen an den langjährigen Zweiten Zugleiter Philipp Schürdt ab der Session 2024/25 übergeben. Da der 71-jährige Ehrenpräsident der KG auf Lebenszeit ist, wird sich aber auch weiterhin für das närrische Treiben in beratender Funktion engagieren. Fels ist das einzige noch aktive Gründungsmitglied der KG Altenkirchen und bereits seit 52 Jahren im Vorstand tätig.