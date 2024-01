Karnevalshöhepunkt in Pracht: Publikum feiert „Fidele Jongen“ frenetisch

Mit rheinischem Humor, Prächter Frohsinn und „kölschem Jeföhl“ verwandelte am Samstagabend eine gut gelaunte, stimmungsvolle und farbenfroh kostümierte Narrenschar bei der großen Prunksitzung der KG „Fidele Jongen“ Pracht die Raiffeisenhalle in ein karnevalistisches Tollhaus. In gewohnt sicherer Manier steuerte Sitzungspräsident Steven Röder mit seinem Elferrat das Narrenschiff durch eine wogende, grün-weiße närrische See.