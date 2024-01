Eisig pfeift der Wind über das stille Land. Dörfer und Städte ducken sich unter dem Schnee, der in dicken Flocken immer dichter und dichter fällt. Seen und Flüsse sind zugefroren, und wer nun ein warmes Feuer sein Eigen nennen kann, der schätzt sich glücklich. So ähnlich muss es sich zugetragen haben – damals, in längst vergangenen Tagen, als Antonio Vivaldi seine „Vier Jahreszeiten“ komponierte und damit auch den berühmten „Winter“.