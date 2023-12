Jahresrückblick: Heinz-Günter, mach uns ein Foto! Verdienter RZ-Mitarbeiter hängt die Kamera an den Nagel

„Was wollen Sie denn wissen?“ In der Frage steckt ebenso viel Neugierde wie Anspannung. Ich sitze mit Heinz-Günter Augst in Rott bei einer Tasse Kaffee zusammen, um über unseren langjährigen Mitarbeiter, der im Herbst Kamera und Kuli an den Nagel hängte, eine Geschichte für den Jahresrückblick zu schreiben.