In der Nacht zum 10. Februar legte ein Täter Feuer in der katholischen Kirche Kreuzerhöhung in Wissen. Nach den Löscharbeiten zeigte sich dort ein Bild der Verwüstung: Wertvolle historische und sakrale Gegenstände waren teilweise vollkommen zerstört und die erst eineinhalb Jahre zuvor restaurierten Hecker-Deckenfresken mit einer dicken Rußschicht bedeckt.