Plus Elkenroth Jahresrückblick 2023: Ein namhafter Medizinpreis, der Elkenrother Verein Türen öffnet Dem Kampf gegen Demenz, Depression und altersbedingten Muskelabbau (Sarkopenie) hat sich der in Elkenroth beheimatete Verein „In Würde alt werden“ verschrieben. Und 2023 war ein ganz besonderes Jahr. Von Markus Kratzer

In verschiedenen Darstellungsformen und Projekten will man die Wunschvorstellung und die Realität des Altwerdens spiegeln. Für dieses Engagement ist der Verein Mitte November in Düsseldorf mit dem renommierten German Medical Award ausgezeichnet worden. Der Vorsitzende Klaus Peter Weber blickt im Gespräch mit unserer Zeitung zurück auf den großen Moment und ...