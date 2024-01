Plus Kirchen Investitionen in Kita und Straßen: Das plant die Stadt Kirchen im Jahr 2024 Zum neuen Jahr ist der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kirchen am Donnerstagabend zusammengekommen, um über die diesjährige Haushaltsplanung zu beraten. Von Thomas Leurs

Der mit Abstand größte Betrag im Haushaltsplan ist die Restfinanzierung für die Kita St. Nikolaus in der Feldstraße 2. 1,6 Millionen Euro sind bereits im vergangenen Jahr in die Bauarbeiten und den Umbau (manche sprechen gar von einem Neubau) investiert worden. In diesem Jahr werden es dann noch mal 1,07 ...