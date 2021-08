In neuer Besetzung melden sich die@coustics aus dem Lockdown zurück. Timo Jaschewski hat Stefan Bender am Bass abgelöst. „Im vergangenen Sommer hat uns Stefan offenbart, dass er aufhören möchte“, berichtet Bernd Gudernatsch beim Treffen anlässlich einer Probe in Alsdorf. So musste sich die „Feine Herrenband“ einen neuen Bassisten suchen – gar nicht so einfach in Zeiten von Lockdown und Kontaktsperre.