Hohe Inzidenz und keine Perspektive: Hotels im AK-Land sehnen eine baldige Öffnung herbei

In Rheinland-Pfalz greifen Lockerungen, wenn der Corona-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Davon ist das AK-Land noch weit entfernt. An Sieg und Wied gilt nach wie vor die Bundes-Notbremse. Das heißt: Auch die heimische Hotellerie muss ihre touristischen Türen weiter geschlossen halten. Dabei sehnt man auch hier einen Neustart herbei. Wir haben uns exemplarisch bei Hotels im Kreis umgehört, wie stark die Pandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Was sich alle wünschen: endlich eine Perspektive.