Plus Kreis Altenkirchen/Betzdorf Hochwasserlage bleibt angespannt: Sinkende Pegelstände an der Sieg, aber Prognosen unsicher Die anhaltenden Regengüsse der vergangenen Tage haben die Flüsse massiv ansteigen lassen. Auch wenn die Prognosen von sinkenden Pegeln ausgehen, bleibt die Lage angespannt und unberechenbar.

An der Sieg haben die Pegel im Laufe der Nacht zum zweiten Weihnachtstag die Höchststände im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers erreicht. Das berichtet die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Dienstagmorgen. Am Pegel Weidenau wurde ein Höchststand von 156 Zentimetern und am Pegel Betzdorf von 319 Zentimetern gemessen. „Heute und in den nächsten ...