Hochwasser: So gefährlich kann die Wied sein

Lange ist es noch nicht her: Ende Januar und Anfang Februar in diesem Jahr gab es das jüngste Hochwasser. Bevor viele Menschen in der Region die größeren Überschwemmungen am Rhein beobachteten, waren erst vor allem der Sayn- und Holzbach sowie die Wied über die Ufer getreten. Die Schneeschmelze im Westerwald und anhaltende Regenfälle waren die Ursache. Auch rund um Altenkirchen bekam so mancher nasse Füße. Doch 2021 fiel das Hochwasser an der Wied harmlos aus – im Vergleich zu vielen vergangenen Hochwasserereignissen. Zudem sorgt nun eine Partnerschaft für zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen.