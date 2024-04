Hilfe für Patienten in Herdorf: KV schaltet spezielle Nummer frei

Schon mehr als einen Monat ist die Ärztesituation in Herdorf sehr angespannt, seit die Praxis Duagi krankheitsbedingt schließen musste und nur noch eine Praxis in der 6600-Einwohner-Stadt für Patienten da ist. Nun hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz Hilfe (KV RLP) Hilfe angekündigt.

Immer noch gibt es nur eine Arztpraxis in Herdorf. Nun bietet die Kassenärztliche Vereinigung RLP den Patienten eine Zwischenlösung an. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

So wolle die KV RLP die betroffenen Patienten dabei unterstützen, kurzfristig in anderen Praxen aufgenommen zu werden. Mehrere Praxen aus der Region um Herdorf haben sich in einer Abfrage der KV RLP bereit erklärt, Patientinnen und Patienten der Praxis Duagi aufzunehmen, heißt es in der Pressemitteilung.

Betroffene können sich ab sofort unter der speziell eingerichteten Telefonnummer 06131/4899158 montags, mittwochs und freitags jeweils zwischen 9 und 12 Uhr an den Patientenservice der KV RLP wenden. Die dort tätigen Mitarbeitenden helfen dabei, vorübergehend eine neue Hausarztpraxis zu finden.

Kirchen springt ein

Zusätzlich haben die betroffenen Patienten die Möglichkeit, die Ärztliche Bereitschaftspraxis (ÄBP) in Kirchen aufzusuchen, so die KV weiter. Hier können die diensthabenden Ärzte bei Bedarf Medikamente verschreiben, Überweisungen und Krankenmeldungen ausstellen sowie häusliche Krankenpflege und Heilmittel verordnen. Die ÄBP Kirchen ist mittwochs von 14 bis 22 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feier- und Brückentagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Die KV RLP stehe mit der Ärzteschaft sowie den kommunalpolitisch Verantwortlichen vor Ort weiterhin im engen Austausch, um gemeinsam eine langfristige Lösung zur bestmöglichen Versorgung zu finden. red