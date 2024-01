Plus Niederdreisbach Hidden Champion aus Niederdreisbach: So schafft es Rowe trotz Fachkräftemangel Bewerber zu locken Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und gesunkenes Interesse Jugendlicher an einer Ausbildung: Die Herausforderungen sind für den weltweit erfolgreichen Mittelständler Roth und Weber (Rowe) aus Niederdreisbach die gleichen wie für andere Unternehmen. Doch jedes Jahr gelingt es dem Familienbetrieb, alle offenen Stellen regelmäßig zu besetzt. Wie? Von Daniel-D. Pirker

Hunderte fahren täglich an dem gepflegten Firmenkomplex entlang der Landesstraße in Niederdreisbach vorbei. Die wenigsten von ihnen wissen, dass Roth und Weber (Rowe) viele Unternehmen des DAX zu seinen Kunden zählt und weltweit in 90 Ländern aktiv ist. Was erst bei näherem Überlegen auffällt: Nirgendswo findet sich ein Banner, der ...