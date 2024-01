Plus Daaden Hermann-Gmeiner-Realschule plus: Basar bringt 28.000 Euro für Kinderdorf in Paraguay ein So eine Spende erhalten die SOS-Kinderdörfer auch nicht alle Tage: Rund 28.000 Euro Reinerlös hat die Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden mit ihrem traditionellen großen Basar erzielen können. Die Schulgemeinschaft freut sich über eine Rekordsumme. Von Claudia Geimer

Der Betrag kommt dem SOS-Kinderdorf San Ignacio in Paraguay zugute. „Da habt ihr euch ein schönes Inklusionsprojekt ausgesucht“, lobt Petra Sorge-Booms. Sie leitet seit zwei Jahren das Büro der SOS-Kinderdörfer in Düsseldorf und schaute persönlich in der Schule vorbei, um die Spende in Empfang zu nehmen. „Das ist eine Selbstverständlichkeit“, sagt ...