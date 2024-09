Plus Sassenroth

Herdorfer Schüler wurden zu Stars in der Manege:

Von Gaby Wertebach

i Die Schüler der Grundschule Herdorf boten in der Manege des Circus Rondell eine beeindruckende Show – bestehend aus Artistik, Akrobatik, Jonglage und Clownerie. Emotionale Effekte gehörten ebenfalls dazu. Foto: Gaby Wertebach

Mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern wurde in der vorigen Woche das große Zelt des Circus Rondel, der an der Grundschule in Herdorf gastierte, in Sassenroth aufgebaut. Die Mitarbeiter von „Rondel – Circus for Kids“ brachten den 239 Schülern Artistik, Jonglage, Akrobatik und noch vieles mehr bei. Der Mitmachzirkus begeistert seit 1994 die Schulen in ganz Deutschland und beachtet dabei pädagogische Aspekte.