Plus Betzdorf Hausbrand in Betzdorf: Ursache des Feuers ist weiter unklar Etwas mehr als drei Wochen ist es her, dass bei einem verheerenden Brand in der Betzdorfer Innenstadt eine Person ums Leben kam. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen aufgenommen. Unserer Zeitung hat bei der Staatsanwalt Koblenz nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nachgefragt. Von Thomas Leurs

Die Schäden an dem Haus sind noch deutlich zu sehen. Das halbe Dach fehlt. Ebenso ein Teil der Fassade, die Opfer der Flammen wurde. Bis heute ist der Bereich in der Bahnhofstraße abgesperrt. Verkohlte Holzbretter liegen auf der Straße. Sie zeugen von der Nacht am Samstag, 13. Januar, als das ...