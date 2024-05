Plus Alsdorf

Haus Hellertal in Alsdorf: Biergartenkonzerte im Takt der Fußball-EM

Von Claudia Geimer

i Rock, Pop und Schlager – für jeden Geschmack ist bei den Biergartenkonzerten in Alsdorf etwas dabei. Auf den Besuch der Fans und der Bands freuen sich die Gastgeber: Willi (von links), Karin und Mario Himmrich. Foto: Claudia Geimer

Der Fußball diktiert in diesem Jahr den Zeitplan der fünften Biergartenkonzerte auf der Bühne hinter dem Haus Hellertal in Alsdorf. Wegen der Eröffnung der Fußball-Europameisterschaften in Deutschland am Freitag, 14. Juni, geht in diesem Jahr die Eröffnung der Biergartenkonzerte ausnahmsweise an einem Samstag, und zwar den 15. Juni, 18 Uhr, über die Bühne.