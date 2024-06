Bruchertseifen

Haftbefehl in Bruchertseifen durchgesetzt: Streifenpolizei nimmt 40-Jährigen in ehemaligem Hotel fest

Von Redaktion

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einem ehemaligen Hotel in Bruchertseifen hatte sich ein per Haftbefehl gesuchter Mann aufgehalten. Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte er nun dort festgestellt werden, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht. Was den 40-Jährigen nun erwartet.