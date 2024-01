Plus Wissen Gute Worte mit auf den Weg gegeben: Martina Kaiser neue Pfarrerin der BBS Wissen Wir leben in einer Zeit in der immer mehr Leute sich von der Kirche abwenden und aus der Kirche austreten, weil sie mit Religion nichts mehr zu tun haben wollen. Um dem entgegenzusteuern, stellt sich die neue Schulpfarrerin der BBS Wissen, Martina Kaiser, „der großen Herausforderung“. Von Gaby Wertebach

Die gebürtige Kölnerin war schon mehrere Jahre vertretungsweise in ihrer Heimatstadt in mehreren Schulformen tätig, auch an einer Berufsschule in Bergisch-Gladbach. Die mit 75 Prozent dotierte Stelle an der Berufsbildenden Schule Wissen hat sie bereits seit September 2023 inne. Zudem ist die Mutter von zwei erwachsenen Kindern ehrenamtlich als Pastorin ...