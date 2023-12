Plus Kreis Altenkirchen/Betzdorf Gutachten der Kommunalaufsicht zur Beamtenaffäre: Bürgermeister Brato hat schuldhaft Dienstpflichten verletzt Der Weihnachtsfrieden dürfte rund um das Betzdorfer Rathaus dieses Jahr ein frommer Wunsch bleiben. Denn die Kommunalaufsicht wirft Bernd Brato, Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebhardshain, eine schuldhafte Verletzung seiner Dienstpflichten vor. Wenige Tage vor Heiligabend nimmt die Beamtenaffäre, bei der es darum geht, ob ein leitender Staatsdiener vom Bürgermeister fünf Jahre bei vollen Bezügen und ohne jegliche Aufgaben ins Homeoffice verbannt wurde, somit ihren vorläufigen Höhepunkt. Von Markus Kratzer

Und mehr noch: Der Schaden, der durch diese Aktion entstanden ist, beläuft sich nicht nur auf die nach ersten Berechnungen genannten 350.000 Euro. Jetzt steht eine Summe von 600.000 Euro im Raum, für deren Begleichung der Rathauschef in seine eigene Tasche greifen soll. In einer am Montagmittag veröffentlichen Pressemitteilung schildert die ...