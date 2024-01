Plus Wissen/Freusburg Gutachten bestätigt fehlerfreie Asphaltarbeiten: Bauunternehmen ist nicht an Rissen schuld Seit vergangenem Juni sorgen Risse im neuen roten Fahrbahnbelag der Wissener Rathausstraße für Gesprächsstoff. Zwecks Ursachenforschung gab die Stadt ein unabhängiges Gutachten in Auftrag. Dessen Ergebnis liegt nun vor und besagt, dass das beteiligte Tief- und Straßenbauunternehmen, welches den Untergrund für den Streubelag herstellte, keine Schuld trifft.

In einer Pressemitteilung schildert die Gebrüder Schmidt Bauunternehmen AG aus Kirchen-Freusburg die Zusammenhänge aus ihrer Sicht. Ausgangspunkt war demnach, dass in der Stadt Wissen die Rathausstraße grundlegend ausgebaut wurde. Die Arbeiten an dieser zentralen Achse der Stadt dauerten für die ersten beiden Bauabschnitte fast drei Jahre und wurden Anfang 2023 ...