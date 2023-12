Grundschulen vor Veränderungen: Verbandsgemeinde Hamm reagiert auf demografische Entwicklung

Die Grundschullandschaft in der Verbandsgemeinde Hamm wird auf die demografische Entwicklung und die kommenden Bedürfnisse im Hinblick auf den schulischen Ganztag angepasst werden müssen. Mit dieser klaren Feststellung und Empfehlung endet der von der Pilotgruppe Bildung und Region (Biregio) für die beiden Grundschulen Hamm und Etzbach neu konzipierte Schulentwicklungsplan, der in der Jahresabschlusssitzung des Verbandsgemeinderates Hamm am Dienstagabend im Hotel Auermühle von Bürgermeister Dietmar Henrich besonders angesprochen wurde.