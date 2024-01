Plus Daaden Großprojekt für 2,8 Millionen Euro: Startschuss für Kita-Neubau in Daaden Dass im Daadener Bürgersaal beinahe kein Sitzplatz mehr frei war, zeigte, wie groß der Anlass dafür sein muss. Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk lud zum ersten Spatenstich für den Neubau der Kita „Sonnenstrahl“. Von Thomas Leurs

„Ganz besonders freue ich mich, dass so viele Kinder da sind. Es ist ja zukünftig euer Kindergarten“, sagte Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk am Rande des Parkplatzes an der Grundschule in Ortsteil Biersdorf. Direkt in Sichtweite der Schule soll in diesem Jahr die neue Kita entstehen. Die Vorgeschichte erzählte Strunk dann nach ...