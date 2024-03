Plus Weitefeld

Grillhütte, Friedhofserweiterung und Fördermittel: Wo es in Weitefeld nur langsam vorangeht

Von Thomas Leurs

i Die Schäden an der Dachrinne der Weitefelder Grillhütte sind repariert. Andere Punkte stehen weiter auf der Tagesordnung der Ortsgemeinde. Foto: Leurs

Gut einen Monat ist es her, dass der Grillhüttenwart in Weitefeld auf der Gemeinderatssitzung Tacheles redete. Die Grillhütte sei in einem schlechten Zustand. An vielen Stellen müsse etwas getan werden. In die ganze Sache ist jetzt Bewegung gekommen, wie Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitteilte.