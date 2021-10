Wenn Stefan Seyfarth gefragt wird, wie es in der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Heller- und Daadetal um die am 6. und 7. November anstehenden Wahlen der Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte bestellt ist, dann kann der langjährige Vorsitzende des Verwaltungsrates an St. Aloisius Herdorf nicht klagen.