Lange graue Haare, Ziegenbart unter dem mutmachenden Lächeln und ein großes Herz für die Schwächsten unserer Gesellschaft – so kannten viele Menschen in der Region Betzdorf Manfred Wolter. Nun ist er am Dienstag plötzlich im Alter von 70 Jahren verstorben. In wenigen Tagen hätte der gebürtige Westfale seinen Geburtstag gefeiert.