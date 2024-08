Plus Wissen Gelungener Ausklang in Wissen: Sommer im Kulturwerk endet mit Blues, Soul und Rock Von Thomas Hoffmann i Zum Abschluss der Reihe „Sommer im Kulturwerk“ präsentierte die Band Juke and the Blue Joints Blues, Soul und sanften Rock'n'Roll, wobei die fünf Protagonisten mit Songs von B.B. King, Fats Domino und Hot Chocolate ebenso begeisterten wie mit eigenen Kompositionen. Foto: Thomas Hoffmann Blues und Soul vom Feinsten, dazu eine Portion Rock'n'Roll – das war das, mit dem die Band Juke and The Blue Joint am Freitagabend zum Abschluss des „Sommer im Kulturwerk“ noch einmal für beste Open-Air-Stimmung sorgte. Lesezeit: 4 Minuten

Etwa 150 Besucher waren gekommen, und sie erlebten eine Formation in Bestform. Bereits von Beginn an ließen die fünf aus dem Siegerländer Raum stammenden Musiker keinen Zweifel daran, dass sie sich besonders den Stilrichtungen Blues und Soul verschrieben haben. Denn mit dem B.B. King-Song „Never Make Your Move too soon“ ...