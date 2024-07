Geburtstag in der Kita „Schatzkiste“ in Rott: Zehn Jahre voller Lachen und Lernen

In der Kita „Schatzkiste“ in Rott waren jüngst alle Türen weit geöffnet. Anlass war die Feier des zehnjährigen Bestehens der Einrichtung, wie es in einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld heißt.

Anzeige

Meike Schmidt, die Leiterin der Kita, begrüßte zahlreiche Gäste, darunter die Kindergartenkinder, viele Eltern und Familienangehörige sowie Landrat Peter Enders, den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Rolf Schmidt-Markoski, die Fraktionsvorsitzenden des Verbandsgemeinderates, die Vertreter des Kinder- und Jugendausschusses, Vertreter der Ortsgemeinden aus dem Einzugsgebiet sowie die Kita-Leitungen der übrigen Kitas in Trägerschaft der Verbandsgemeinde.

Mit 30 Kindern fing es an

Meike Schmidt bedankte sich bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld als Träger der Kita sowie bei ihrem engagierten Team für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. „Im Januar 2014 sind wir mit 12 Fachkräften und 30 Kindern in unsere Kita eingezogen. Mittlerweile sind wir 26 Erwachsene, die es täglich ermöglichen, dass 96 Kinder ihren Bedürfnissen und den Bildungsthemen entsprechend betreut werden“, so Schmidt.

Die Kita „Schatzkiste“ bietet mit 96 Plätzen Kindern ab dem ersten Lebensjahr ein vielfältiges Angebot. Das Einzugsgebiet umfasst die Ortsgemeinden Eichen, Rott und Seifen. Auch Kinder, denen in der katholischen Kita Oberlahr kein Platz angeboten werden konnte, besuchen die Kita Rott. Der pädagogische Schwerpunkt der Einrichtung liegt auf der Sprache. Ein besonders großer Stellenwert wird auf die Ernährung in der Einrichtung gelegt; so kocht die Kita täglich selbst in ihrer Frischkostküche.

Der Erste Beigeordnete Schmidt-Markoski gratulierte in Vertretung für Bürgermeister Jüngerich herzlich zum Jubiläum und überbrachte auch die Glückwünsche des Verbandsgemeinderates und der Verwaltung. „Bereits 2008 zeichnete sich ein erhöhter Bedarf an Kindergartenplätzen, vor allem im Raum Flammersfeld ab. Um diesen Bedarf zu decken, sprach sich der damalige Verbandsgemeinderat Flammersfeld mehrheitlich für den Standort Rott aus. Mit Baukosten von rund 2,5 Millionen Euro und nach einer Bauzeit von knapp drei Jahren konnten 2014 die ersten Kinder betreut werden. Das Kita-Team hat in den vergangenen zehn Jahren für die Kinder der Region eine wahre 'Schatzkiste' für die Betreuung und Förderung geschaffen“, so Schmidt-Markoski. Er überreichte der Leiterin der Kita als Dank und Anerkennung für die gute Arbeit des gesamten Teams einen Gutschein, der nach Bedarf für Ausrüstungsgegenstände verwendet werden kann.

Enders streicht Bedeutung heraus

Landrat Peter Enders, der schon häufig zu Gast bei den Vorlesetagen der Kita war, betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit aller Kindertagesstätten im Landkreis, die die Zukunft der nächsten Generation nachhaltig prägen.

„Die Bürger von Rott freuen sich mit der Kita, eine so tolle 'Schatzkiste' im Dorf zu haben“, sagte Ortsbürgermeister Hagen Schneider. Er überbrachte die Glückwünsche aller Ortsgemeinden des Einzugsgebietes und dankte ebenfalls dem Team für dessen engagierte Arbeit. Auch der Elternausschuss, vertreten durch Pia Strickhausen und Jasmin Roth, schloss sich den Grußworten an.

Die Kindergartenkinder sorgten mit ihrem Liedbeitrag „Wir Schatzkistenkinder“ für tosenden Applaus. Im Anschluss konnten sie bei verschiedenen Aktionen wie Entenangeln, Dosenwerfen, Nageln und Hämmern, Luftballons abwerfen, Kinderschminken und Tattoos kleben den Nachmittag verbringen. Als besonderer Höhepunkt war Clown Udini zu Gast, der die kleinen und großen Zuschauer mit seinen Zauberkünsten und seiner Fingerfertigkeit im Umgang mit vielen bunten Luftballons verblüffte.