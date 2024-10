Furiose Reisen ins Reich der Träume:

Im wahrsten Sinne des Wortes verzauberte das Duo Fantasia am Sonntag die etwa 60 Gäste der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus, denn Julia Ito und Utum Yang entführten mit einer gekonnten Mischung aus Humor und hochkarätiger Musik in ebenso traumhafte wie vielfältige Welten, wobei die beiden Musiker auch das Publikum mit einbezogen, wie hier beim „Säbeltanz“, zu dem sie den Mitorganisator Ulrich Schmalz aufforderten. Foto: Thomas Hoffmann