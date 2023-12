Für sehr gute Noten ausgezeichnet

Auch 27 ehemalige Azubis aus dem Kreis Altenkirchen wurden in Koblenz von Bildungsministerin Stefanie Hubig und IHK-Vizepräsident Jens Geimer ausgezeichnet. Foto: Kai Myller

Neben den Jahrgangsbesten und ihren Familienangehörigen nahmen auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe sowie aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft an der „Bestenehrung 2023“ teil, heißt es im IHK-Pressetext. Das sind die besten Azubis 2023:

Jonas Adam, Mechatroniker, Thomas Magnete GmbH, Herdorf; Jasmin Benouarets, Verkäuferin, Lidl Vertriebs-GmbH & Co KG, Altenkirchen: Mona Grab, Kauffrau für Büromanagement, Bellersheim GmbH & Co. KG, Neitersen; Mirella Graf, Kauffrau im Einzelhandel, Toom Baumarkt GmbH, Altenkirchen; Selina Hahn, Kauffrau für Büromanagement, Frank Eul, Willroth; Janine Hartmann, Industriekauffrau, Kleusberg GmbH & Co. KG, Wissen; Jael Nina Haufe, Industriekauffrau, Romwell GmbH & Co. KG, Breitscheidt; Paul Hüsch, Industriemechaniker, Nimak GmbH, Wissen; Felix In het Panhuis, Industriemechaniker, Dalex GmbH, Wissen; Jonas Ketzer, Verkäufer, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG, Alsdorf; Justus Langenbach, Industriekaufmann, Nimak GmbH, Wissen; Tim Lorenz, Industriemechaniker, und Jan Müller, technischer Produktdesigner, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Thomas Magnete GmbH, Herdorf; Justus Elia Parussel, Konstruktionsmechaniker, Cryotherm GmbH & Co. KG, Kirchen; Stefanie Patz, Industriekauffrau, Nimak GmbH, Wissen; Jan Pfeiffer, Werkzeugmechaniker, Schumacher GmbH, Eichelhardt; Tobias Rammer, Konstruktionsmechaniker, Alho Systembau GmbH, Friesenhagen; Simon Paul Reifenrath, Kaufmann für Büromanagement, Petz Rewe GmbH, Wissen; Natalie Schmidt, Kauffrau für Büromanagement, und Samuel Schukowski, Industriekaufmann, Roth + Weber GmbH, Niederdreisbach; Felix Stalp, Mechatroniker, Marel Treif GmbH, Oberlah; Celine Strauch, Industriekauffrau, WS Westerwälder Stanzwerk GmbH, Nauroth; Taiza Stricker, Drogistin, DM-Drogerie markt GmbH + Co. KG, Betzdorf; Andreas Szalapski, Kaufmann im Einzelhandel, Rewe Mockenhaupt GmbH & Co. OHG, Scheuerfeld; Anton Tischkow, Elektroniker für Betriebstechnik, TMD Friction Services GmbH, Hamm; Hannah Trapp, Packmitteltechnologin, Romwell GmbH & Co. KG, Breitscheidt; Sarah Weinkopf, Kauffrau für Büromanagement, Weinkopf GmbH Fachgroßhandel Heizung und Sanitär, Scheuerfeld.