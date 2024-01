Plus Kirchen Frustriert und teils laut: Aufgebrachte Ampel-Kritiker konfrontieren SPD-Politikerin in Kirchen Am Ende diskutierten rund 40 Bürger etwa eine Stunde mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Trecker fanden an diesem Abend nicht den Weg in die Kirchener Innenstadt um den Bahnhof, auch größere Menschenmassen waren nicht zu sehen. Wie verlief dieser außergewöhnliche Abend? Und: Worum geht es den aufgebrachten Bürgern? Unsere Zeitung war vor Ort. Von Daniel-D. Pirker

Am Schluss wurde es am Dienstagabend doch noch laut an diesem außergewöhnlichen Aufeinandertreffen in Kirchen. Etwa 25 Polizeikräfte sicherten am Dienstagabend die Innenstadt im Bereich der Bahnhofstraße. Anlass war ein politischer Stammtisch im Restaurant Casa, zu dem die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) eingeladen hatte. Im Vorfeld hatte sich offenbar abgezeichnet, ...