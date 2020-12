Kreis Altenkirchen

Aufgrund der großen Resonanz in den Vorjahren gehen wir für Sie mit unserem Weihnachtskrimi in die nächste Runde. Der Ablauf: Redakteure und Reporter der Rhein-Zeitung werden die Geschichte in einer Fortsetzungsreihe bis zum 24. Dezember im Wechsel mit viel Lokalkolorit fortschreiben. Wie ein Staffelholz werden an jeden Autor drei Stichworte weitergereicht, die dieser in seine Fortsetzung einbauen muss. Den Titel der Geschichte wird die Redaktion mit dem letzten Teil festlegen. Die RZ wünscht viel Spaß mit einer sicherlich ungewöhnlichen Lesegeschichte.