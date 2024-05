Plus Altenkirchen

Förderrichtlinie zur ärztlichen Versorgung in Altenkirchen: Stadtrat bringt Vieles auf den Weg

i Um die medizinische Versorgung in der Stadt Altenkirchen zu sichern, hat sich der Stadtrat zu einem Förderprogramm entschlossen. Dafür wurden nun die Richtlinien verabschiedet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Der Stadtrat Altenkirchen hatte in der letzten Sitzung der aktuellen Legislaturperiode einige Punkte auf der Agenda, die durchgewunken wurden. Zum einen verabschiedeten die Mitglieder die Richtlinie zur Förderung der ärztlichen Versorgung in der Kreisstadt. Hierbei stehen für 2024 und 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 Euro zur Verfügung.