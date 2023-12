Am Böllern scheiden sich die Geister: Für die einen sind brennende Zündschnüre fester Bestandteil des Jahreswechsels, für die anderen ist es Geldverschwendung und schlecht für die Umwelt. Im nordrhein-westfälischen Eitorf, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreis Altenkirchen, hält einer der wenigen verbliebenen deutschen Feuerwerksproduzenten die Fahnen hoch.