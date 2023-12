Plus Bürdenbach Feuerwehreinsatz in Bürdenbach: Haus nach Brand einsturzgefährdet Am Montagabend rückten 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Bürdenbach zu einem Wohnhausbrand aus. Schon in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte ein Anbau auf dem Grundstück gebrannt. Von Annika Stock

80 Einsatzkräfte rückten am Montagabend gegen 20.52 Uhr nach Bürdenbach aus. Hier kam es zu einem Brand an einem Wohnhaus. Bereits am Sonntagabend ereignete sich am selben Ort in einem Nebengebäude, das an dem Haus angeschlossen ist, ein Brand. "Das Haus ist vermietet, der Mieter war bei dem Brand nicht ...