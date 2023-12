Plus Wissen Fernsehlotterie stiftet neuen Transporter: Wissens Tafel fährt nun umweltfreundlicher Rund 360 Bedarfsgemeinschaften gehören zu den Kunden, die die Tafel Wissen mit Lebensmitteln und Waren, die im Wesentlichen im Radius zwischen Siegen und Altenkirchen eingesammelt werden, im zweiwöchentlichen Rhythmus abwechselnd versorgt. Klar, dass für diese logistische Aufgabe, die allwöchentlich von etwa 20 Fahrern sowie zahlreichen weiteren Helferinnen und Helfern bewältigt wird, geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen müssen. Von Thomas Hoffmannn

Bisher waren das ein Opel Movano und ein VW-Transporter. Letzterer war jedoch in die Jahre gekommen und entsprach zum Beispiel in Sachen Umweltfreundlichkeit nicht mehr dem neuesten Standard. Ein Glück, dass die Stiftung der deutschen Fernsehlotterie im Januar entschieden hat, die Tafeln in Deutschland mit insgesamt 23 Millionen Euro zu ...