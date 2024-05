Fakten und Fiktion zusammengefasst: Geschichten rund um den Druidenstein

40 Seiten in Wort und Bild im praktischen DIN-A5-Format umfasst ein neu erschienener Exkursionsführer zum Nationalen Geotop Druidenstein von André Hellman aus Aachen. Mitgearbeitet hat Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen.

Der sogenannte Druidenstein ist eine markante Gesteinsformation in der Verbandsgemeinde Kirchen. Foto: Camilla Härtewig

Gut ein Jahr lang hat der Autor André Hellmann für die Verbandsgemeinde Kirchen wichtige Fakten zum beliebten Naturdenkmal, welches im Waldgebiet zwischen Herkersdorf und Offhausen hoch über der Stadt Kirchen thront, zusammengetragen, in zahlreichen Archiven geforscht und seine umfangreiche Recherchearbeit zu Papier gebracht. Heimatkenner Sven Wolff steuerte sein Wissen und Fotos bei.

„Wer also künftig den mystischen Druidenstein und sein direktes Umfeld auf eigene Faust erkunden und diesen besonderen Kraftort auf sich wirken lassen möchte, dem sei nahegelegt, sich das neue, kostenlose Leitbuch in Form eines Exkursionsführers über die Tourist-Information Kirchen zu besorgen“, heißt es in einer Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen. Auch online kann das Büchlein gratis angefordert oder heruntergeladen werden, www.druiden-hexen-siegerland.de (Service & Info/Prospektbestellungen).

In zwölf Kapiteln berichtet Diplom-Geologe Hellmann unter anderem von der Erforschung des Druidensteins und dem Basaltstreit zwischen Neptunisten (Geognosten) und Vulkanisten. Um die Natur des Basaltkontaktes geologisch zu erforschen, wurden 1820/21 sogar zwei Stollen aus nächster Nähe unter den Druidenstein getrieben.

Auch Sagen werden angeführt

Nicht fehlen dürfen natürlich die historischen Beschreibungen von Pfarrer Sturm aus dem Jahr 1741 und ebenso wenig die bekannten Sagen unter anderem über die Druidin Herka. Schon immer war das Nationale Geotop auch ein beliebtes Ziel für Wanderungen und Festlichkeiten. Sogar auf einen historischen Fund stieß man während Erdarbeiten am Fuße des Druidensteins, worüber im Jahr 1932 berichtet wurde.

Weniger bekannt dürfte vielen sein, dass es rund um das Naturdenkmal auch Eisensteinbergbau und keltische Eisenverhüttung gab. Zur Geschichte des „touristischen Zugpferdes“ Druidenstein zählen aber auch die erfolgreichen Theater-Aufführungen in den 1950er-Jahren auf einer Freilichtbühne mit 1200 Sitzplätzen sowie die historische Kreuzweganlage aus den 1920er-Jahren am rund 800 Meter langen Aufstieg zum Plateau.

Arbeit soll fortgeschrieben werden

Abgeschlossen soll das Projekt mit der Herausgabe einer solchen Broschüre in ihrer ersten Auflage damit nicht sein. „Vielmehr sind wir sehr daran interessiert, künftig noch alles zum Druidenstein mit aufzunehmen, was neuen Stoff und Fotos für Ergänzungen beziehungsweise weitere Kapitel liefert“, teilt Tourismusmanager Sven Wolff mit. „Hierzu ist wirklich jeder herzlich eingeladen“, erklärt er. Und selbstverständlich wird die Geschichte am beeindruckenden „Basaltkoloss“ fortgeschrieben, wie jüngst mit dem in Arbeit befindlichen Druidenstein-Muscial, welches 2027 zur Welturaufführung gelangen soll.



Wer noch etwas zum Naturdenkmal und seiner Umgebung zu erzählen hat, kann dies per E-Mail an sven.wolff@kirchen-sieg.de tun oder an die Stabsstelle Vereine, Ehrenamt und Touristik der VG Kirchen, Lindenstraße 3, 57548 Kirchen, schreiben.