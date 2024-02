Plus Altenkirchen Fachoberschule Gestaltung Altenkirchen: Maskenfotos von Schülern im Bonner Museum ausgestellt Die Corona-Pandemie hat einen großen Einfluss auf das Leben unsere Gesellschaft gehabt. Zwar sind die Lockdowns vorbei und der Schulbetrieb läuft wieder normal, geblieben ist eine eindrucksvolle Dokumentation. Schüler der Fachoberschule Gestaltung in Altenkirchen haben eine fotografische Dokumentation erstellt, die die Verarbeitung der Coronazeit verdeutlicht. Von red/ann

Hierbei entstanden aussagekräftige Schwarz-weiß Porträts mit Maske im Stil von August Sander, dem Namensgeber der Schule. Die Bilder sind so eindrucksvoll, dass sie in der Sammlung des Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt wurden. Die Schüler der Fachoberschule Gestaltung in Altenkirchen hatten sich zum ersten Lockdown im März 2020 überlegt, wie ...