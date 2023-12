Das Grundstück des Hauses in der Grindeler Straße im Kirchener Stadtteil Grindel ist von Absperrband der Polizei umgeben. Die Haustür ist mit einem Aufkleber versiegelt. Die rechte Häuserwand wird durch Holzbalken gestützt, ein kleines Fenster ist mit einer Holzplatte verdeckt. Am vergangenen Dienstagabend, 19. Dezember, hat es in der Straße nach Angaben der Polizei am vergangenen Abend eine Explosion gegeben (wir berichteten). Verletzte wurde dabei niemand.