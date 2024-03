Expertise zum Wolf: Land schafft Außenstelle des Kluwo in Altenkirchen

Der Westerwald bekommt eine Außenstelle des Koordinationszentrums Luchs und Wolf, die mit zwei Personalstellen am Forstamt Altenkirchen eingerichtet wird. Die Landesregierung sei damit auf eine Anregung ihrerseits eingegangen, teilen die Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Hendrik Hering mit.

ARCHIV - Eine ausgewachsener weiblicher Wolf steht in seinem Gehege im Tierpark. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die Zusage sei ihnen in Gesprächen mit dem zuständigen Fachministerium in Mainz gemacht worden, heißt es in der Pressemitteilung der beiden SPD-Politiker.

„Damit trägt die Landesregierung dem vermehrten Vorkommen des Wolfs in unserer heimischen Region Rechnung“, wird Bätzing-Lichtenthäler zitiert. Hering fügt hinzu: „Mit dieser Entscheidung wird darüber hinaus auch der Wunsch des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau erfüllt, der eine solche Außenstelle im Westerwald ebenfalls vorgeschlagen hat.“

Beide Abgeordnete begrüßen, dass auch beim Thema Luchs und Wolf – bei allen unterschiedlichen Interessen der betroffenen Akteure – es wieder gelungen sei, im konstruktivem Dialog gute und tragfähige Entscheidungen zu beschließen. „Wir haben immer wieder dafür geworben, auf das vermehrte Aufkommen des Wolfs zu reagieren und durch eine Außenstelle des Kluwo eine Anlaufstelle zu schaffen, die den Menschen die Sorge vor den Tieren nimmt und der Landwirtschaft sowie den Tierhaltern als Ansprechpartnern dient. Darum ist dies eine gute Entscheidung für Wolf und Luchs, aber auch für unsere Westerwälder Heimat“, sind sich Bätzing-Lichtenthäler und Hering sicher.

2021 wurde das Kluwo als zentrale Anlaufstelle für Fragen zu Luchs und Wolf geschaffen. Es koordiniert die Maßnahmen mit Bezug auf die beiden Raubtiere in Rheinland-Pfalz. Dies umfasst die Bereiche Monitoring, Management, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei wird das Zentrum regional von den ehrenamtlichen Personen eines Netzwerks von Großkarnivorenbeauftragten unterstützt.

Mit der Bündelung der Aufgaben innerhalb des Zentrums in Trippstadt wurden Synergien geschaffen und ein einheitliches Vorgehen sichergestellt. Im Monitoring erfasst und analysiert das Kluwo alle Hinweise und Meldungen zu Luchs und Wolf. Darüber hinaus ist es sowohl der Ansprechpartner für die Beratung und Förderung von Präventionsmaßnahmen als auch für die Abwicklung von Ausgleichzahlungen im Fall von wolfs- oder luchsbedingten Nutztierübergriffen. Die Außenstelle in Altenkirchen übernimmt diese wichtigen Arbeiten jetzt direkt in der Region.

Die fachbezogene Arbeit in den Bereichen Monitoring und Management wird laut Pressemitteilung flankiert von einer eng mit der Naturschutzabteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität abgestimmten faktenbasierten und transparenten Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit. red