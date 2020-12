Experte sicher: Leuscheid und das umliegende Offenland bietet ausreichend Lebensraum für ein Wolfsrudel

Eitorf/Altenkirchen

„Nahezu sicher“ ist es für Paul Bergweiler, Großkarnivorenbeauftragter der Landesforstverwaltung für den Norden der Kreise Altenkirchen und Neuwied, dass es sich bei der in Eitorf nachgewiesenen Wolfsfamilie um diejenige handelt, die bereits rund um Weyerbusch Spuren hinterlassen hat. Das NRW-Landesumweltamt Lanuv hatte am Dienstag mitgeteilt, dass junge Wölfe in der Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis mit einer Kamera aufgenommen wurden, der erste Nachweis von Wolfsnachwuchs im Nachbarbundeslands. „Das Waldgebiet Leuscheid umfasst etwa 40 bis 50 Quadratkilometer, bei einem Wolfsterritorium geht man von als untere Grenze von 100 Quadratkilometern aus“, erklärt der Biologe Bergweiler. Äußerst unwahrscheinlich sei es daher, dass sich in einem Gelände dieser Größe zwei Wolfsfamilien angesiedelt haben, zumal sich ein Wolf nicht an Landesgrenzen störe. Zusammen mit dem umliegenden Offenland biete der Leuscheid aber einen ausreichend großen Lebensraum für ein Rudel.