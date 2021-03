Erstmals Videokonferenz: Auch in Daaden-Herdorf soll der VG-Rat digital tagen

Eigentlich hätte am 25. März der Verbandsgemeinderat Daaden-Herdorf tagen sollen – und zwar coronabedingt nicht in Form einer „echten“ Zusammenkunft im Rathaus, sondern, wie zuletzt bei den meisten kommunalpolitischen Sitzungen in der VG üblich, im sogenannten Umlaufverfahren. Allerdings war der Termin in der vergangenen Woche kurzfristig wieder aus dem Ratsinfosystem genommen worden; stattdessen soll die Sitzung nunmehr am Donnerstag, 8. April, stattfinden – dann erstmals per Video- und Telefonkonferenz.