Architekt Andreas Becher, Besitzer des Hofgutes Holschbach in Wissen-Streitholz, präsentiert die Pläne zum Umbau eines Kuhstalles zur Eventhalle, in der am 01. Juli 2025 das erste Konzert des neuen Formates „Klassik plus im Westerwald“ sattfinden soll. Im Foto sind zu sehen (von links): Andreas Becher (Architekt und Besitzer des Hofgutes), Ulrich Schmalz (Initiator), Evgenia Smirnova (Pianistin und Musikdozentin), Christoph Schell und Johannes Malmedie (Mitiniatoren). Foto: Thomas Hoffmann