Plus Dickendorf

Erste Erlebnis-Nacht in Dickendorf: 70 Kinder erleben Abenteuer im Freibad

i 70 Kinder nahmen an der ersten Kindererlebnis-Nacht teil. Langweilig wurde es den Kleinen nicht angesichts des vielfältigen Programms und zahlreicher Möglichkeiten, sich auf dem Freibad-Gelände selbst zu beschäftigen. Foto: Daniel-D. Pirker

Ein ungewohntes Bild bot sich den Besuchern des Freibads Dickendorf am Freitag. 70 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren hatten zusammen mit ihren Eltern ein Zeltdorf auf der Liegewiese aufgebaut. Der Förderverein hatte für die Kleinen zum ersten Mal eine Kindererlebnis-Nacht organisiert. Was steckt hinter der Idee? Und wie kam die Aktion an?