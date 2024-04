Plus Westerwald Erhöhung lange überfällig: Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz verteidigt neue Gebührenverordnung Von Annika Stock i Rainer Schneichel, Präsident der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz, führt gestiegene Kosten in Praxen und Kliniken an. Foto: Wolfgang Uhlig Während viele Tierhalter und Tierschützer die neue Gebührenordnung kritisieren, gibt es auch einige Befürworter. Lesezeit: 4 Minuten

Wie können Halter und Tierschützer den gestiegenen Tierarztkosten entgegenwirken beziehungsweise diese bei finanzieller Not stemmen? Für die Tiere von bedürftigen Katzenhaltern gibt es beispielsweise Kastrationsaktionen, die auch gut nachgefragt sind. Manche Tierschutzvereine bieten diese zweiwöchig an (Beispiel: Tierschutzverein Altenkirchen), andere sogar in Eigenverantwortung ganzjährig (Karibu – Hoffnung für Tiere). Diese Aktionen ...