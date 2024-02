Hamm

Einzigartige Sammlung zur lokalen Geschichte übergeben: Vielleicht Grundstein für ein Museum in Hamm

Wenige Menschen haben in den vergangenen Jahrzehnten so viel ehrenamtliche Arbeit für die Dokumentation der regionalen Geschichte geleistet wie Horst Moog aus Hamm. Das dabei die Hämmscher Geschichte im Mittelpunkt stand, versteht sich von selbst. Besonders herausragend ist sein Wirken für die Erforschung und die Dokumentation des jüdischen Lebens und Wirkens in Hamm und Umgebung.