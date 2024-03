Plus Betzdorf

Ein bewegtes Land: Ex-Landrat gibt kenntnisreiche Einblicke in israelische Gesellschaft

Von Claudia Geimer

i Michael Lieber berichtete in Betzdorf sehr kenntnisreich über den Staat Israel und dessen Gesellschaft. Foto: Claudia Geimer

Einen Koffer voller Bücher und einen Fundus an Geschichten – das brachte Michael Lieber zum Literaturtreff in der Ökumenischen Stadtbücherei in Betzdorf mit. Als Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft kennt sich der ehemalige Landrat und Bürgermeister von Betzdorf in den Verhältnissen des Landes blendend aus. „Es ist ein besonderer Termin heute zu einem Thema, was uns seit einiger Zeit beschäftigt“, sagte Christoph Pfeifer in seiner Begrüßung.