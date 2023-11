Ehrenamtliche setzen Leuchtturmprojekt erfolgreich um: Fiersbach hat einen Mehrgenerationenplatz

Fiersbach entwickelt sich weiter, das zeigt auch die nun erfolgte Fertigstellung des neuen „Mehrgenerationenplatzes in der Natur“. Die Ehrenamtlichen und Ortsbürgermeister Carsten Pauly freuen sich sehr über die gelungene Umsetzung. Hierbei wurde ein Zwischenziel auf dem gemeinsamen Weg mit Blick auf das Programm „Zukunfts-Check Dorf“ erreicht.

Das Projekt „Mehrgenerationenplatz in der Natur“ wurde im Oktober 2023 nahezu abgeschlossen. Foto: Carsten Pauly

Hintergrund: Bereits im August 2019 hatte sich der frisch konstituierte Ortsgemeinderat dazu entschlossen, das Angebot der damaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen anzunehmen, um am Programm „Zukunftscheck Dorf“ teilzunehmen. Durch die ab Winter 2019 beginnende Pandemie konnte das Programm zunächst nicht, wie eigentlich geplant, in einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden. Aus der Not geboren, wurden Ersatzflyer unter der Überschrift „Unser Fiersbach“ entwickelt, über die durch die Bürger Ideen und Verbesserungsvorschläge, wenn gewünscht anonymisiert, eingebracht werden konnten.

Am 11. September 2021 konnte sich die Dorfgemeinschaft dann endlich zu einer Einwohnerversammlung zusammenfinden, bei der dann alle Vorschläge vorgestellt wurden. Viele dieser Ideen konnten in die Realität umgesetzt werden. „Auch wenn die Idee eines Dorfcafés mit Dorfladen leider nicht realisiert werden konnte, wurde eine Übersicht von mobilen Händlern erstellt. Um Hausbesitzern Alternativen zu steinigen Vorgärten aufzuzeigen, wurden durch eine Fachfrau entsprechende Vorschläge zur Gestaltung von naturnahen Vorgärten zur Verfügung gestellt“, berichtet Pauly.

Ein modern gestalteter öffentlicher Bücherschrank wurde aufgestellt, der seitdem gut genutzt wird. Interessengemeinschaften zum Wandern, Walken, Skat oder Dart-Spielen haben sich gebildet. Eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Rundwanderweges hat die Arbeit aufgenommen. Eine E-Bike-Ladestation konnte am Dorfplatz in Betrieb genommen werden. „Die Idee eines ersten Fiersbacher Dorfflohmarkts wurde im September 2023 mit großem Erfolg durch die Bürger umgesetzt“, erzählt Pauly.

Förderung macht Projekt erst möglich

„Das zähe Thema Verbesserung des ÖPNV wurde auf Initiative der Ortsgemeinde Fiersbach, unter Beteiligung der Nachbargemeinden, wiederholt an die Verantwortlichen der Kreisverwaltung Altenkirchen herangetragen. Leider scheint das Thema dort nicht priorisiert zu werden. Nur so lässt sich erklären, dass hier keine Antworten auf die sowohl schriftlich als auch persönlich vorgebrachten Vorschläge erfolgten, obwohl zumindest zu zwei Vorschlägen eine Prüfung in 2022 zugesagt wurde“, so der Ortsbürgermeister.

Der „Mehrgenerationenplatz in der Natur“ war ein weiteres positives Ergebnis. Zwar ist hierbei kein Park mit öffentlichem Schwimmteich entstanden, aber das Projekt „Mehrgenerationenplatz in der Natur“ konnte im Oktober 2023 nahezu abgeschlossen werden, wie Ortsbürgermeister Carsten Pauly berichtet. Hierbei schuf die Projektgruppe einen Ort, an dem neue Spielgeräte für die Kinder aufgebaut wurden, aber auch die Natur durch einen Barfußpfad und durch ein Hochbeet mit allen Sinnen erlebbar gemacht wurde. Neben einer Slakline, auf der Alt und Jung die Balance halten können, lädt eine Sitzgruppe mit Spielbrettern zum generationenübergreifenden Verweilen und Spielen ein.

Ein Projekt, was ohne die Förderung über das Leader-Förderprogramm des Landes ansonsten schwerlich umzusetzen gewesen wäre. „Ohne das Projektteam aus der Mitte unserer Dorfgemeinschaft wäre es aber gänzlich unmöglich gewesen. Respekt, was hier bis heute geleistet wurde! Die offizielle Eröffnung wird allerdings erst im Jahr 2024 stattfinden können, da die derzeitige Witterung die Restarbeiten herauszögert“, erklärt Carsten Pauly.

Zwischenziel erreicht

Sein Fazit zum Projekt: „Unser Fiersbach hat sich trotz der Pandemie nicht vom Weg abbringen lassen. Zuletzt hat sich das beim Projekt ,Mehrgenerationenplatz' in der Natur gezeigt, wo Menschen, die bisher wenig oder gar nicht miteinander verbunden waren, ein Leuchtturmprojekt gemeinsam erfolgreich umsetzen konnten. Die ansonsten beschriebenen Projekte beziehungsweise Ergebnisse sprechen im positiven Sinne für sich. Es gilt, Danke zu sagen. Den Projektteams – allen, die sich hier aus der Dorfgemeinschaft eingebracht haben“, so Pauly.

Er bedankt sich bei der Firma Jakob Nestle, der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, hier insbesondere Hannah Schuh und Sissi Jung, „ohne die der Dorfcheck mit seinen administrativen Herausforderungen nicht zu meistern gewesen wäre“, so Pauly.

Für Pauly sind die erfolgten Neuerungen in Fiersbach nur ein Zwischenziel und er betont, dass die Dorfgemeinschaft mit Recht stolz sein darf auf die geleistete Arbeit. „Unser Fiersbach wird sich auch in der Zukunft weiterentwickeln. Wohin? Das liegt ganz allein bei uns Fiersbachern“, blickt Carsten Pauly in die Zukunft. red