Schwangere Frauen in Nöten ermutigen, ihr Kind zu behalten, Mädchen und Jungen in Ghana den Besuch einer Schule ermöglichen und Frauen in Indien zu einer Ausbildung verhelfen – die Aktivitäten der Ponte-Chiara-Stiftung des Ehepaars Gottfried und Anke Frings aus Steineroth sind vielfältig. Es ist eine noch recht junge Stiftung, die von dem Ehepaar erst im September 2022 ins Leben gerufen worden ist.